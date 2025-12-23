Елку в Зарайске украсили народными игрушками

В преддверии Нового года Зарайский кремль преобразился, наполнившись атмосферой сказки и старинного русского волшебства. В самом сердце музея-заповедника «Зарайский кремль» установили главную праздничную елку, которая украшена с особым смыслом — в традиционном народном стиле.

Главная елка Зарайска представляет собой шедевр ручной работы и народных промыслов. Ее ветви бережно украшены традиционными народными игрушками, куклами ручной работы, а также расписными деревянными лошадками.

«В этом году мы приготовили для вас особенный подарок — елку, украшенную народными игрушками, куклами ручной работы и деревянными лошадками», — сообщили в музее.

Эта уникальная праздничная инсталляция будет доступна для всех посетителей музея-заповедника «Зарайский кремль» на протяжении всех новогодних и рождественских дней.