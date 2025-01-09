09 января 2025 13:05 Елка в Богородском округе признана лучшей в Подмосковье 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа Подмосковье

Праздники

Новый год

Богородский

Подведены итоги регионального этапа голосования в конкурсе «Елки России». Елка «Богородский бал» и новогоднее оформление в центре Ногинска, на Фонтанной площади, признаны лучшими в Московской области.

Организаторами конкурса выступили Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром Fashion Hub и Ассоциацией парков России при поддержке администрации президента Российской Федерации. С 25 декабря 2024 года в субъектах России проходил региональный отбор новогодних елок. В финальное голосование вышло по одной елке от регионов-участников.

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Лучшую елку Московской области выбирали среди новогодних красавиц из Богородского, Дмитровского, Истринского, Одинцовского, Орехово-Зуевского и Серпуховского округов. И вот, наконец, 7 января определились победители голосования. По Московской области Богородский округ набрал 31 процент голосов, опередив Дмитровский округ и Истру.

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Богородский округ победил с большим перевесом в конкурсе. Теперь новогоднее оформление Фонтанной площади в Ногинске будет представлять всю Московскую область на федеральном этапе конкурса и поборется за звание самой красивой елки страны.