Елка из Серпухова сможет принять участие в конкурсе «Елки России»

В Подмосковье стартует конкурс «Елки России», который подарит жителям возможность выбрать самые лучшие новогодние ели страны. С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года каждый сможет отдать свой голос за любимую елку, и среди претендентов на главный приз — новогодняя елка Серпухова.

«Она готова продемонстрировать всем, что в нашем округе действительно живет настоящее праздничное чудо. Основная цель этого мероприятия — не только украсить общественные пространства к наступающему Новому году, но и содействовать обмену опытом, популяризировать народные промыслы и традиции», — сообщили в администрации округа.

Чтобы стать участницей конкурса, новогодняя елка должна соответствовать двум основным требованиям. Во-первых, ее высота должна составлять не менее трех метров. Во-вторых, украшения должны преимущественно состоять из изделий местных мастеров. Кроме того, декор должен быть дополнен креативными элементами, которые подчеркивают уникальность и самобытность региона.

Голосование пройдет с 10 по 13 января 2026 года по ссылке.