Елка из Фрязина сможет принять участие в конкурсе «Елки России»

Начиная с 25 декабря 2025 года, стартует традиционный всероссийский конкурс «Елки России», финалом которого станет определение главной праздничной елки всей страны. Он продлится до 13 января 2026 года.

Отборочный тур конкурса предусматривает активное участие представителей городов разных регионов нашей страны. Среди участников особое внимание привлекает главная новогодняя елка Фрязина. Она должна соответствовать критериям организаторов. Основные требования заключаются в следующем: высота дерева должна составлять минимум три метра, а само оно должно находиться на территории городского пространства. Важным условием участия становится оригинальность украшений, выполненных руками мастеров именно этого региона, символизирующих местную самобытность и культурные традиции.

Конкурс предполагает деление на три категории, учитывающие численность населения населенных пунктов-участников: категория крупных городов, средних городов, а также малых городов и населенных пунктов.

«Предварительный отбор лучших претендентов осуществляется в ходе регионального этапа состязания, стартующего одновременно с началом основного тура и продолжающегося до 8 января 2026 года включительно. Организаторы призывают всех желающих проявить инициативу и внести достойный вклад в популяризацию своего родного края», — сообщили организаторы.