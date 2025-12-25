«Елка Главы» прошла во Фрязине

В городском округе Фрязино накануне наступления Нового года прошла традиционная «Елка Главы города». Это торжество объединило многодетные семьи, родственников участников специальной военной операции и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава городского округа Дмитрий Воробьев подчеркнул важность вклада каждой семьи в развитие региона.

«Ваш вклад в жизнь нашего городского округа, стойкость и ежедневный труд служат крепким фундаментом социальной стабильности и развития Фрязина как наукограда», — сообщил Дмитрий Воробьев.

Специально подготовленная программа подарила гостям незабываемые впечатления. Артисты дома культуры «Исток» показали праздничный спектакль. Дети получили сладкие подарки. Дмитрий Воробьев также выразил пожелания счастья, здоровья и исполнения желаний в новом 2026 году.