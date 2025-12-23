Елка главы округа прошла в Центральном ДК в Щелкове
Серия новогодних мероприятий главы городского округа Андрея Булгакова стартовала в Щелкове. Праздничные мероприятия уже прошли ранее во Дворце культуры имени Чкалова и в отремонтированном КСК «Мальцево», а очередная елка состоялась на днях в Центральном Дворце культуры.
Гостями праздника стали дети из многодетных, нуждающихся семей, дети участников СВО, а также особенные ребята. Сотни мальчиков и девочек погрузились в атмосферу волшебства. Юных гостей и их родителей ожидало много сюрпризов.
Зрителям показали музыкальную сказку «Царь Холод, или Волшебный гребень». Вместе с героями дети отправились в путешествие на далекий Север, туда, где можно встретиться с белым медведем, а небо сияет чудесными красками северного сияния.
Каждый ребенок получил на празднике не только массу впечатлений, но и сладкий подарок.