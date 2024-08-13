Елисей Сытников из Лобни стал кандидатом в мастера спорта по фехтованию

Воспитанник спортивной школы «Академия спорта» городского округа Лобня Елисей Сытников успешно выполнил требования Единой всероссийской спортивной классификации и получил разряд «Кандидат в мастера спорта» по фехтованию. Спортсмен тренируется под руководством опытного тренера Дениса Сидорова.

Это достижение стало результатом усердной работы и настойчивости юного фехтовальщика. Напомним, что в городском округе Лобня активно развивают спорт, и здесь функционирует около 20 бюджетных спортивных секций. Участники этих секций регулярно демонстрируют высокие результаты на турнирах различного уровня.

Наиболее популярными видами спорта в Лобне являются футбол, фехтование, баскетбол, скандинавская ходьба, плавание, художественная гимнастика, каратэ, дзюдо и хоккей. Поддержка и развитие спорта в регионе остаются приоритетными направлениями для местных властей.

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