Ели и сосны посадили в национальном парке «Лосиный остров» в Мытищах

В национальном парке «Лосиный остров» в Мытищах посадили ели и сосны на участке, который пострадал от ветровала. Участие в акции приняли лесничие, местные жители и представители администрации.

Активисты посадили ели возрастом 6-7 лет, сообщили в пресс-службе городского округа.

«Для меня это особое событие. Каждый раз, приезжая в национальный парк, убеждаюсь: это настоящее место силы Мытищинского района», — сказал заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.

Саженцы ели и сосны улучшают качество почвы и защищают от эрозии. Заместитель директора по лесному хозяйству Сергей Желудев уточнил, что территорию регулярно очищают от нежелательной растительности.

«Это необходимо для того, чтобы молодая ель могла свободно расти и развиваться, не конкурируя с более агрессивными видами. Деревья гибнут по различным причинам, таким как неблагоприятные погодные условия, пожары и вредители. Поэтому мы тщательно следим за лесовосстановлением», — уточнил Сергей Желудев.

Высадка лесных культур в «Лосином острове» — это часть долгосрочной стратегии по сохранению и приумножению лесных богатств.