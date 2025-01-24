Елену Сторожеву назначили руководителем областной больницы в Люберцах

В Люберецкой областной больнице назначен новый руководитель. Должность директора заняла Елена Александровна Сторожева, о чем сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Владимира Волкова.
По словам Волкова, нового руководителя представили коллективу больницы совместно с заместителем председателя Правительства Московской области и министром здравоохранения региона Максимом Забелиным. Елена Александровна имеет значительный опыт работы на руководящих постах в медицинских учреждениях. До этого она занимала должность директора Городской клинической больницы имени Давыдовского в Москве.
Владимир Волков подчеркнул, что здравоохранение является одной из ключевых и наиболее важных сфер для жителей округа, которые ожидают позитивных изменений. Он выразил уверенность, что профессионализм и опыт Елены Сторожевой, а также слаженная работа команды Люберецкой областной больницы помогут достичь высоких результатов в развитии медицинской помощи в регионе.
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