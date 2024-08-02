Элементы нового скейт-парка в микрорайоне Красная Поляна доставили в Лобню

В Лобне продолжается строительство нового скейт-парка в микрорайоне Красная Поляна. Элементы для площадки, предназначенной для занятий экстремальными видами спорта, уже прибыли на место. Работы по созданию скейт-парка начались в июне под контролем главы муниципалитета Анны Кротовой.

Идея постройки площадки возникла на одной из встреч с жителями микрорайона, которые выразили желание создать пространство для активного отдыха. Место для скейт-парка было согласовано с горожанами и расположится между домами №7а на улице Булычева и №7а на улице Молодежной.

Напомним, что в Лобне активно продолжается работа по благоустройству общественных пространств. В прошлом году в городе отремонтировали стадион «Труд» и построили многофункциональную спортивную площадку на территории спортивной школы «Академия спорта», а также в лесопарке. В планах также строительство нового ФОК с бассейном, что дополнительно улучшит спортивную инфраструктуру города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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