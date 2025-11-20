Элементы дорожной инфраструктуры отремонтировали в Воскресенске

Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок элементы инфраструктуры на региональных дорогах в городском округе. Дорожники восстановили работу линий наружного освещения на Центральной улице в селе Конобеево и в деревнях Медведево и Исаково.

На Ленинской улице в деревне Щельпино дорожные знаки очистили от незаконно размещенной рекламы и опилили ветви деревьев, мешающих обзору автомобилистам. Опиловку провели также в поселке Виноградово на Коммунистической улице, а на Центральной — установили отсутствующий дорожный знак.

Поврежденные знаки восстановили на улицах Моховой и Советской в деревне Золотово. Кроме того, специалисты отремонтировали барьерные ограждения на улице Некрасова в деревне Ратчино на улицах Московской и Кагана в Воскресенске.

Регулярное обследование региональной дорожной сети проводится для того, что поддерживать нормативное состояние инфраструктуры. Особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, а также светофоров, знаков, ограждений и освещения, это позволяет обеспечить безопасность участников движения.