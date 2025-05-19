Элементы для снижения скорости на дорогах восстановили еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали элементы для ограничения скорости на дорогах еще в шести округах Подмосковья. Работы провели в Рузе, Талдоме, Воскресенске, Люберцах в других муниципалитетах.

Как сообщили в региональном Минтрансе, ремонт провели на проспекте Науки в Пущине, Центральной улице в селе Богородское, Дачной улице в поселке Вербилки, Центральной улице в поселке имени Цюрупы, на дороге в деревне Машково, а также на улице Набережной в Солнечногорске и на дороге в деревне.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы выявить повреждения и вовремя провести ремонт. Особое внимание уделяют элементам, влияющих на безопасность движения.