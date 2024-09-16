Элементы для снижения скорости на дорогах отремонтировали в 6 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали искусственные дорожные неровности на шести региональных дорогах Подмосковья, сообщили в Минтрансе. Работы провели в Егорьевске, Коломне, Котельниках, Малаховке, а также в деревне Дубровки и селе Невское.

В Минтрансе отметили, что искусственные неровности устанавливают для снижения скорости на участках рядом с социально важными объектами и в местах с частыми нарушениями ПДД. Специалисты регулярно обследуют дороги и ремонтируют элементы, влияющие на безопасность: ограждения, светофоры, знаки и освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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