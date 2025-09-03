Элементы для ограничения скорости восстановили еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали элементы для ограничения скорости на дорогах еще в 10 округах Подмосковья. работы прошли в Люберцах, Долгопрудном, Серпухове и других округах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели на Комсомольском проспекте в Люберцах, Центральном проезде в Ивантеевке, улице Заводской в Долгопрудном, улице Ленина в Озерах, улице Звездной в Серпухове и улице Шишунова в Талдоме.

«Искусственные неровности расположены у переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — пояснили в ведомстве.

Искусственные неровности также восстановили на улице Школьной в поселке Поварово, улице Луговой в поселке Орещково, улице Яесенева в деревне Русавкино-Романово и дороге в деревне Любучаны.

Специалисты регулярно проверяют дороги, чтобы выявить дефекты и вовремя провести ремонт.