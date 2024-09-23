Электротехническое производство откроют на льготном участке земли в Красногорске

Производственно-складской комплекс для выпуска электротехнических изделий и энергосберегающего оборудования построят в Красногорске. Для реализации этого инвестпроекта компания «Технофарма» получила участок в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».

Зампред правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что объем инвестиций в строительство превысит 273 миллиона рублей. Ожидается, что комплекс начнет функционировать к 2027 году, а после выхода на проектную мощность предприятие будет производить примерно 579 тысяч изделий в год.

«Реализация инвестиционного проекта позволит создать более 170 рабочих мест: для инженерно-технических специалистов, управленческого и рабочего персонала», — добавила Зиновьева.

Проект будет реализован в несколько этапов, а до 2030 года компания планирует вложить около одного миллиарда рублей в его развитие. «Технофарма» намерена наладить производство полиразъемных энергозарядных станций (ПЭС) различного исполнения, печатных плат (ПП) и распределительных электрических щитов (ЩЭР). ПЭС, в частности, предназначены для зарядки электромобилей и крупных электрических транспортных средств, таких как автобусы.

На участке площадью 1,2 гектара, который предоставили за 1 рубль в год, запланировано строительство комплекса, включающего трехэтажное административно-бытовое здание и двухэтажный производственно-складской блок. Строительство будет проходить в две очереди, а общая площадь производственных помещений составит не менее 20 тысяч квадратных метров.

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