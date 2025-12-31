Электроснабжение восстановили на юго-востоке Подмосковья после аварии

Подмосковные энергетики в течение полутора часов смогли полностью восстановить электроснабжение потребителей на юго-востоке Подмосковья. Электричество отключали из-за сбоя на подстанции, сообщила пресс-служба компании «Россети Московский регион».

«В полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей компании „Россети Московский регион“ на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 киловольт накануне вечером», — уточнили в компании.

В течение полутора часов энергетики поэтапно возобновили подачу электроэнергии трети оставшимся без света абонентам. В восстановительных работах задействовали 22 бригады из 65 специалистов, а также 22 единицы спецтехники. На подстанции они использовали 94 резервных источника электроснабжения.

В компании добавили, что энергетики выяснили причину отключения электроэнергии. Они обнаружили повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания.

В начале прошлой недели компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» переходили на усиленный режим работы из-за обещанного синоптиками похолодания.