Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за похолодания

В ночь с 22 на 23 декабря синоптики обещают значительное похолодание — до -15 градусов. Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы.

Компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» привели службы в состояние повышенной готовности на всей территории, которую они обслуживают.

Ремонтные бригады обеспечили необходимыми инструментами, специальной экипировкой для работы на холоде и средствами защиты. Кроме того, специалисты проверили и подготовили специальную технику, машины и механизмы, которые могут понадобиться для восстановления электроснабжения.

Особое внимание уделили резервным источникам питания и передвижным электроустановкам обратной трансформации — они готовы к немедленной отправке для поддержки объектов жилищно-коммунального хозяйства, больниц, котельных и прочих социально важных объектов.

Налажено тесное взаимодействие с местными подразделениями МЧС России, дежурно-диспетчерскими службами, а также с оперативными штабами администраций городов и муниципалитетов.

На подконтрольных «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» территориях прошли внеплановые проверки, в ходе которых специалисты осмотрели линии электропередачи и оборудование подстанций, а в офисах и филиалах усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности.

Для предотвращения и быстрого устранения любых возможных аварий круглосуточно дежурят 509 готовых к выезду бригад. В случае ввода режима повышенной готовности к ним могут дополнительно привлечь 349 бригад, а также свыше четырех тысяч машин.

Энергетики ведут постоянный мониторинг обстановки, поддерживая контакт с территориальными управлениями МЧС России, органами власти и метеорологами.

О повреждении энергообъекта или отключении электричества можно сообщить по бесплатному круглосуточному номеры «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).

Также о случившемся можно написать написать виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» Электре. Для связи с «Мособлэнерго» действует телефон 8 495 995-00-99.