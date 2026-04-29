Электроснабжение в Подмосковье: работы по восстановлению идут полным ходом

В Московской области не прекращаются усилия по восстановлению электроснабжения после прошедшего циклона. Основное внимание уделяется садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Совместно с администрациями городских округов проводится тщательная проверка каждого товарищества: оценивается состояние сетей, определяется наличие напряжения и источник питания. Параллельно организуется взаимодействие с председателями СНТ и обходы территорий.

Когда проблемы связаны с частными или не переданными в обслуживание сетями, к работе подключаются прокуратура и правоохранительные органы. Они обеспечивают доступ к инфраструктуре для проведения восстановительных мероприятий.

«По части СНТ сталкиваемся с системной проблемой – сети находятся в частной собственности и зачастую не обслуживаются. При этом оставить людей без электроэнергии мы не можем», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Питающая сеть 6–10 кВ, от которой запитаны населенные пункты, была полностью восстановлена в ночь на 29 апреля. Однако на сетях 0,4 кВ все еще фиксируются локальные повреждения. Большая часть заявок от жителей уже отработана, сформирован список новых адресов для дальнейшей работы специалистов.

Наибольшее количество обращений поступает из северных округов региона. В Сергиево-Посадском городском округе, где зафиксировано больше всего заявок, работает до 60 бригад. Энергетики продолжают усиленную работу в городских округах Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Клин, Раменское и Домодедово.

Основная цель – как можно скорее завершить восстановительные мероприятия и обеспечить надежное электроснабжение жителей Подмосковья в период майских праздников.