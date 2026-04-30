Электроснабжение в Подмосковье полностью восстановили после циклона

В Московской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением после циклона. На данный момент все населенные пункты получают электроэнергию, отключений по сети 6–10 кВ нет. Продолжаются работы по точечным заявкам в сетях 0,4 кВ и в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).

Основное внимание восстановительных работ сейчас сосредоточено на СНТ. Совместно с администрацией муниципалитетов проводится обход территорий, проверяется наличие напряжения и выявляются локальные повреждения. Информация по каждому товариществу оперативно передается для устранения нарушений.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Прогнозируем, что в ближайшие дни нагрузка увеличится. С началом майских праздников в СНТ приедет много людей, и количество обращений может кратно возрасти. Поэтому бригады на местах сохраняем. Силы не снижаем и при необходимости будем усиливать проблемные территории».

Жителей просят обращаться через официальные каналы при отсутствии электроснабжения. Оставить заявку можно через единую диспетчерскую службу городского или муниципального округа, электронную приемную Московской области по номеру 122 (доб. 4), горячую линию «Мособлэнерго» 8 (495) 99-500-99, светлую линию «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220).