Электроснабжение проведут в садовое товарищество «Березка» в Воскресенске

В конце марта специалисты АО «Мособлэнерго» завершили первый этап работ по реконструкции и строительству сетевых объектов для подключения к электросетям садоводческого товарищества «Березка», расположенного вблизи улицы Фурманова в Воскресенске.

В рамках договора технологического присоединения энергетики реконструировали распределительное устройство РУ-0,4 кВ в трансформаторной подстанции ТП-57. В ходе работ демонтировали две низковольтные ячейки ЩО-59 с 8 рубильниками и установили распределительный шкаф низкого напряжения (ШРНН) на 10 плашечных рубильников, необходимых для коммутации нагрузки и защиты от короткого замыкания.

На втором этапе, который планируется завершить к середине мая, от подстанции проложат кабельно-воздушную линию электропередачи КЛ-0,4 кВ протяженностью порядка 500 метров и установят шкаф учета электроэнергии для точного и прозрачного контроля потребления.

Работы обеспечат надежным электроснабжением более 30 частных домовладений садоводческого товарищества. Общая выделенная мощность составит 50 кВт.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru, а также по телефону: +7 (495) 785-00-00.