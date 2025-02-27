Электросети модернизируют в селах в Мытищах по инвестиционной программе

Руководитель Мытищинского РЭС филиала ПАО Россети «Северные электрические сети» Александр Жигальцов рассказал старостам сельских поселений в Мытищах о скорректированной инвестиционной программе по модернизации электросетевого хозяйства на 2025 год. Встреча прошла в здании администрации муниципалитета.

В зону обслуживания Мытищинского РЭС филиала ПАО Россети «Северные электрические сети» входят населенные пункты вдоль Дмитровского шоссе. Нагрузка возрастает зимой, поэтому важно своевременно проводить модернизацию, чтобы не допускать аварий. Этот вопрос контролирует администрация Мытищ.

«Основная нагрузка на электросетевое хозяйство происходит в зимний период, особенно в частном секторе, где в это время увеличивается потребление электроэнергии. С 2023 года проводится аналитика по тем проблемным точкам, где чаще происходят аварийные ситуации. Мы активно участвовали в формировании инвестиционной программы, обращались в Министерство энергетики, ПАО „Россети“, чтобы включить села и деревни с наибольшим количеством жалоб на сбои по электроснабжению в инвестиционную программу», — отметил заместитель главы городского округа Иван Яськив.

Инвестиционная программа рассчитана на 2024–2027 годы. Информацию о модернизации электросетей донесут до старост населенных пунктов.