Электросетевое хозяйство модернизируют в Подольске в 2025 году

В течение текущего года в муниципалитете модернизируют питающие центры, трансформаторные подстанции, обновят и проложат новые высоковольтные кабельные линии для надежности электросетевого хозяйства. Работы проведут в ходе реализации инвестиционных программ филиал компании «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» и «Мособлэнерго».

«Южные электрические сети» модернизирует шесть питающих центров в районе Красной Горки, Весенней, Восточного, «Лаговского», Северного и вблизи МЦД-2 Подольск. Специалисты также отремонтируют трансформаторные подстанции и распределительные пункты в населенных пунктах Ворыпаево, Федюково, Покров, Лопаткино, Бородино, Ордынцы, Бережки, МИС, Александровка, Кутьино, Сертякино и ряде других.

Жителей будут информировать о предстоящих работах и сроках их проведения через старост и руководителей территориальных отделов.

«Мособлэнерго» реконструирует шесть трансформаторных подстанций и построит еще три, а также обновит и проложит более 30 километров высоковольтных кабельных линий. В план капитального ремонта вошли почти 70 объектов.

Специалисты предприятия также окажут содействие в планировании работ в микрорайоне Силикатная. «Здесь часто фиксируются сбои в электроснабжении, влияющие как на жилищный фонд, так и на работу котельных, что недопустимо», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.