Электросчетчики с передачей данных на смартфон разработали в Подмосковье

Компания «Матрица» из Балашихи разработала новые счетчики электричества, которые могут передавать данные в специальном мобильном приложении. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предыдущая версия счетчиков «Матрица» предполагала использование специального дисплея для получения данных через цифровую электронную систему. Это было не всегда удобно клиентам, иногда возникали помехи. Новое оборудование решает проблему.

Модернизированные счетчики могут передавать данные о потреблении электричества как на пользовательский дисплей, так и напрямую на телефон владельца по Bluetooth.

Компания «Матрица» является производителем автоматизированных систем учета энергоресурсов на розничном рынке. Мощность предприятия позволяет выпускать до 1,2 миллиона единиц оборудования в год.

Премии губернатора Андрея Воробьева за коммерциализацию научных и научно-технических результатов вручили 10 авторским коллективам Подмосковья. Лауреатами стали сотрудники предприятий и организаций из городских округов Подмосковья, таких как Жуковский, Долгопрудный, Сергиево-Посадский, Химки, Королев, Раменский, Фрязино и Красногорск.

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