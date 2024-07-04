Ученым Подмосковья вручили премии за коммерциализацию

Премии губернатора Московской области Андрея Воробьева за коммерциализацию научных и научно-технических результатов вручили 10 авторским коллективам Подмосковья. Ее учредили в 2020 году.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что победителями стали сотрудники известных предприятий региона, таких как «Загорский трубный завод», машиностроительное конструкторское бюро «Факел», корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и другие.

«Общая сумма составила 10 миллионов рублей. Средства предоставлены каждому коллективу в размере одного миллиона рублей», — указала Зиновьева.

Лауреатами премии стали сотрудники предприятий и организаций из городских округов Подмосковья, таких как Жуковский, Долгопрудный, Сергиево-Посадский, Химки, Королев, Раменский, Фрязино и Красногорск. Их инновационные проекты и разработки, соответствующие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники области, включают станцию для контроля бортового оборудования, средство измерения пропускной способности сети и другие.

Одним из получателей стала компания «Онкобокс» из Долгопрудного, разработавшая информационную платформу для персонализации лечения онкологии и поиска новых терапевтических решений. Система успешно используется в медицинских учреждениях, где помогает врачам подбирать оптимальное лечение для каждого пациента.

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