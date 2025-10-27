Электрохирургический блок для малоинвазивных операций закупили для больницы в Дубне

В Дубненскую больницу закупили новый электрохирургический блок LigaSure для малоинвазивных операций. Благодаря оборудованию появилась возможность лечить пациентов без разрезов и кровотечений.

Теперь врачи могут удалить новообразование или камни, проводить экстренные операции детям и взрослым без кровопотерь.

«При малоинвазивных операциях пациент быстрее восстанавливается, и ускорение реабилитации пациентов приводит к меньшей задержке в стационаре. Это выгодно и пациенту, и хирургу, так как способствует увеличению количества случаев и количества людей, которым мы можем оказать помощь в короткое время», — отметил Тарас Тарасюк, заведующий хирургическим отделением Дубненской больницы.

Электрохирургический блок часто используют в урологии и хирургии. Такие вмешательства пациенты переносят легче, чем при порезах тканей. Помимо этого, в процессе операции происходит прижигание мелких кровеносных сосудов, что сокращает кровопотери. Хирург работает на органах прицельно, не задевая соседние.

«Наши врачи уверенно держат лидирующие позиции в регионе по проведению малоинвазивных хирургических вмешательств. Недавно сам посещал Дубненскую больницу в рамках рабочего визита, пообщался с пациентами. Они отметили высокий уровень всей больницы и обслуживающего персонала. Благодарю градообразующие предприятия за помощь нашим медикам. Это большое дело не только для жителей наукограда, но и для всего северного Подмосковья», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.