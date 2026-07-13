Электричество восстановили у 90% потребителей на севере Подмосковья

Специалисты «Россети Московский регион» восстановили подачу электроэнергии более чем для 90% абонентов на севере Подмосковья, которые остались без света из-за дождей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Восстановительные работы велись всю ночь. К 07:30 13 июля 2026 года специалисты компании „Россети Московский регион“ восстановили электроснабжение более 90% потребителей на севере Подмосковья», — заявили в сообщении.

К работам привлекли 54 бригады — 189 энергетиков и 65 единиц техники. Сейчас специалисты занимаются обработкой частных обращений в сетях 0,4 киловольт, (которые питают непосредственно жилые дома), а также приводят схемы электроснабжения к нормальному функционированию. Еще помогают абонентам, которые самостоятельно обслуживают свои линии.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что за прошедшие сутки в Московском регионе выпало чуть больше половины месячной нормы осадков.