Электрические счетчики перепроверили по просьбам жителей в Чехове
Горожане обратились к администрации округа с просьбой перепроверить показания на общедомовых счетчиках, поскольку квитанции пришли с большими начислениями. Вопрос решили не откладывать в долгий ящик, а созвать комиссию и обойти каждый указанный адрес.
Для решения задачи специалисты «Мосэнергосбыта» сняли с приборов учета контрольные показания и пообещали разобраться. Они обошли дома на улицах Гагарина, Русская, Вишневый бульвар, Чехова, Ильича, а также в деревне Крюково.
Такие проверки проводят каждые полгода, чтобы вовремя выявлять и устранять неполадки в работе счетчиков и начислять правильную стоимость за услугу. Еще одна причина — исключить незаконные подключения.
«По данной проверке никаких замечаний не выявлено. Будет проводиться анализ, потому что производилось снятие помесячно показаний по приборам учета, которые здесь установлены», — рассказал главный специалист АО «Мосэнергосбыт» Александр Ладырев.
В перспективе планируют полностью автоматизировать систему, чтобы освободить потребителей от передачи данных. Все показатели напрямую будут приходить специалистам. Для перепроверки показателей счетчиков жителям необходимо обратиться в управление ЖКХ. Специалисты сделают дорожную карту, соберут комиссию и пройдут по всем адресам.