Электрические счетчики перепроверили по просьбам жителей в Чехове

Горожане обратились к администрации округа с просьбой перепроверить показания на общедомовых счетчиках, поскольку квитанции пришли с большими начислениями. Вопрос решили не откладывать в долгий ящик, а созвать комиссию и обойти каждый указанный адрес.

Для решения задачи специалисты «Мосэнергосбыта» сняли с приборов учета контрольные показания и пообещали разобраться. Они обошли дома на улицах Гагарина, Русская, Вишневый бульвар, Чехова, Ильича, а также в деревне Крюково.

Такие проверки проводят каждые полгода, чтобы вовремя выявлять и устранять неполадки в работе счетчиков и начислять правильную стоимость за услугу. Еще одна причина — исключить незаконные подключения.