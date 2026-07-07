Экзотические фрукты начали выращивать в наукограде Пущино

В теплицах Комбината благоустройства в Пущино продолжают выращивать овощные культуры и экспериментируют с экзотическими растениями. Помимо цветов, здесь получают урожай баклажанов, огурцов, гранатов, папайи, бананов и других культур.

Комбинат благоустройства в Пущино ежегодно выращивает более 30 тысяч цветочных растений для озеленения Серпуховского округа. Петунии, бархатцы, бегонии и другие однолетники высаживают на клумбах, в парках и общественных пространствах. Подготовка к новому сезону начинается зимой, чтобы к весне и лету округ был украшен цветущими композициями.

Наряду с основной работой специалисты развивают экспериментальное направление. В теплицах выращивают не только традиционные овощные культуры, но и экзотические растения. В этом сезоне сотрудники получают урожай баклажанов и огурцов, а также выращивают гранаты, кофейные деревья, папайю и бананы. В прошлом году здесь удалось вырастить арбузы и дыни, качество которых не уступало плодам, привезенным из южных регионов страны.

«Мы постоянно расширяем ассортимент культур и проверяем, какие растения можно успешно выращивать в наших условиях. Такие эксперименты помогают специалистам накапливать опыт и открывают новые возможности для развития тепличного хозяйства», — сообщили сотрудники Комбината благоустройства Пущино.

Еще одним направлением работы остается профориентация школьников. Ежегодно на базе комбината проводят экскурсии и практические занятия, во время которых ребята знакомятся с профессией агронома, получают первые навыки работы с растениями и узнают об особенностях современного тепличного производства.