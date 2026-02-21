Экстремал Русский Халк из Люберец выступит в «Москино»

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, 23 февраля покажет программу по сценическому экстриму в кинопарке «Москино». Спортсмен является заместителем президента Федерации силового экстрима России и сотрудником люберецкой спортшколы олимпийского резерва.

В праздничный день атлет планирует продемонстрировать несколько зрелищных номеров. В программе скручивание в трубочку походных мисок «Следопыт», ломание стальных шпилек руками, сгибание зубами арматуры диаметром 14 миллиметров, скручивание сковородок и надувание до разрыва грелок с отягощением.

Также Русский Халк постарается исполнить свой фирменный номер — надуть до разрыва грелки, буксируя при этом автомобиль.

В прошлом году люберецкий экстремал выступил в четырех регионах России, установив рекорды мира по сценическому экстриму в Курской области и Москве.