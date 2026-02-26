Экстремал «Русский Халк» из Люберец проведет тренировку в преддверии 8 марта

Экстремал рассказал, что ждет участниц: «Это будет яркое и запоминающееся событие, посвященное 8 марта. В рамках тренировки после небольшой разминки девушки под моим руководством попробуют сами сломать специально подготовленный „облегченный“ вариант реквизита: удлиненные стальные шпильки. Также попытаемся скрутить в трубочку сковородки и даже надуть до разрыва грелки».

Кульминацией станет совместный рекордный номер, во время которого «Русский Халк» попробует надуть лежа до разрыва грелку с максимальным количеством стоящих на нем спортсменок.

Тренировка пройдет 5 марта в 12:00 по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом 59. Организаторы приглашают всех желающих старше 16 лет присоединиться к необычному праздничному событию и поддержать участниц.