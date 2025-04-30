Экспозиция о героях Великой Отечественной войны откроется в Мытищах 3 июня

Разместили стенды выставки на аллеях парка Мира. Локация выбрана не случайно, это одно из самых популярных мест для прогулок жителей и гостей округа. Раньше здесь были установлены плакаты «Аллеи героев», посвященные истории Мытищ в годы Великой Отечественной войны. Реализовали проект в честь 75-летия Победы. Сейчас же экспозицию обновили и посетители смогут узнать удивительные истории и познакомиться с уникальными материалами о героях мытищинской земли. Экспозиция включает архивные фотографии и биографии Героев как Советского Союза, так и Героев России и кавалеров Орденов Славы.

Главная цель выставки — приобщить людей к истории, рассказать о людях, которые внесли неоценимый вклад в жизнь страны и будущее русского народа. Посетить ее могут все желающие бесплатно. Торжественное открытие пройдет 3 июня в 10:00.