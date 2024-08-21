Экспозиция «Импульс.Арт» откроется в молодежном центре в Мытищах 27 августа

Молодежный центр «Импульс» в Мытищах приглашает всех на открытие пятнадцатой экспозиции «Импульс.Арт». Это уникальное событие станет настоящим праздником для любителей искусства и творчества, где молодые таланты нашего округа смогут продемонстрировать свои работы.

Проект «Импульс.Арт» создает площадку для молодых художников, позволяя им раскрыть свой потенциал и найти свою аудиторию. Посетители смогут насладиться удивительными произведениями искусства, отражающими мастерство и оригинальность молодых авторов.

Миссия «Импульс.Арт» заключается в формировании проактивного сообщества, где каждый сможет получить обратную связь и вдохновение для дальнейшего творчества.

Вход на мероприятие свободный, возрастные ограничения — 0+.

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