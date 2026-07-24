Экспортный форум для предприятий строительной отрасли проведут в Подмосковье

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области проведет экспортный отраслевой форум «Строительные материалы и технологии». Мероприятие организуют 30 июля в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На форуме участникам расскажут о мерах государственной поддержки, сертификации продукции и требованиях к строительным материалам. Отдельное внимание уделят работе с торговыми представительствами России за рубежом и поддержке компаний-экспортеров.

Форум станет площадкой для обмена опытом, обсуждения отраслевых вопросов и поиска партнеров для совместных проектов.

Мероприятие пройдет 30 июля в отеле Park Inn by Radisson по адресу: Одинцово, улица Маршала Неделина, дом 8. Регистрация участников начнется в 09:30, деловая программа — с 10:00 до 13:00.

Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться можно до 29 июля включительно на сайте Фонда поддержки ВЭД МО: [https://exportmo.ru/odintsovo_2026](https://exportmo.ru/odintsovo_2026).

Актуальную информацию о мероприятиях Фонда поддержки ВЭД МО можно узнать на сайте: [https://exportmo.ru/events](https://exportmo.ru/events).