Экспортеров Подмосковья пригласили на семинар по поиску зарубежных клиентов

Предпринимателей Подмосковья приглашают на семинар по поиску зарубежных клиентов для экспорта. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Образовательное мероприятие пройдет 4 июля в Красногорске. Его проведут при поддержке фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона. Участникам семинара расскажут об особенностях экспортных продаж, отличиях поиска заказчиков в странах СНГ и дальнем зарубежье и других тонкостях работы. Спикером выступит эксперт по международным и b2b-продажам Максим Горбачев.

Чтобы принять участие в семинаре, необходимо оставить заявку по ссылке до 3 июля.

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