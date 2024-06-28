Экспортеров Подмосковья пригласили на семинар по поиску зарубежных клиентов

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Предпринимателей Подмосковья приглашают на семинар по поиску зарубежных клиентов для экспорта. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Образовательное мероприятие пройдет 4 июля в Красногорске. Его проведут при поддержке фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона. Участникам семинара расскажут об особенностях экспортных продаж, отличиях поиска заказчиков в странах СНГ и дальнем зарубежье и других тонкостях работы. Спикером выступит эксперт по международным и b2b-продажам Максим Горбачев.

Чтобы принять участие в семинаре, необходимо оставить заявку по ссылке до 3 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых решений вместе с Росатомом. Сотрудничество с госкорпорацией позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет.

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