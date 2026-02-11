Эксперты поддержали идею «Единой России» ограничить продажу вейпов в Подмосковье

Подмосковная фракция «Единой России» предложила ввести новые ограничения на продажу вейпов. В частности, запретить торговать ими рядом с образовательными организациями. Идею поддержали представители аппарата детского омбудсмена.

По мнению депутатов, продажа вейпов должна быть запрещена у студенческих общежитий, школ, а также рядом с детскими лагерями, зонами отдыха и спортивными стадионами. Реализация продукции при этом должна быть лицензирована.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова отметила, что такие меры позволят урегулировать сферу и повысить ответственность продавцов.

«Речь идет о будущем поколении и его здоровье. Во многих странах уже запретили вейпы для несовершеннолетних. Они содержат высокий уровень никотина, к которому детский организм привязывается мгновенно. Если взрослый может обходиться без сигареты несколько часов, то вейп дети используют постоянно. Уже известны случаи, когда у подростков, куривших вейпы, деформировались легкие настолько, что потребовалась трансплантация», — сообщила она.

В электронных системах используется синтетический никотин с высокой концентрацией, которая зачастую превышает содержание вещества в обычных сигаретах. Эксперты отметили рост случаев поражения легких, связанных с вейпингом, среди подростков за последний год.

Ксения Мишонова согласилась с необходимостью лицензирования торговли такими устройствами, чтобы снизить число контрафакта и наладить контроль продаж.

«Если есть возможность у региона ограничить на данном этапе, то это надо сделать всеми имеющимися у нас способами», — отметила детский омбудсмен.

Нарушения торговли вейпами неоднократно выявляли в Подмосковье в ходе рейдов, проводимых «Молодой гвардией». В январе проверили 50 мест. В некоторых из них были случаи безакцизной продажи, еще в части — открытая выкладка продукции.