Новогодний экскурсионный автобус начал курсировать по улицам Люберец

Проект запустили в муниципалитете в рамках программы губернатора Андрея Воробьева. «Зима в Подмосковье». Такой автобус будет курсировать по городу уже третий год подряд.

Пассажиров новогоднего автобуса в путешествии развлекают Снегурочка и другие сказочные герои. В конце рейс встречает Дед Мороз и раздает всем детям сладкие подарки.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что до 22 декабря новогодний автобус совершит 126 рейсов. Планируется, что в них примут участие около 6 тысяч жителей Люберец. Пассажиров ждут викторины, игры и интересные экскурсии.

Количество мест в автобусе ограничено, поэтому заявку на экскурсию необходимо подать заранее. Сделать это можно по адресу электронной почты lbrc_mvk@mosreg.ru или по телефонам: 8(495)554-43-05, 8(977)358-15-33

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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