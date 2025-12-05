Экскурсионный новогодний автобус начал курсировать в Люберцах

Около 120 рейсов проведет тематический автобус в Люберцах. Его запустили в рамках проекта «Зима в Подмосковье» губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Автобус совершил первую поездку 2 декабря. Он курсирует по улицам округа. Участников рейса встречают сказочные герои.

«Интересные экскурсии, викторины и игры, а в финале участников встречает Дед Мороз и дарит каждому сладкий подарок. Уникальный проект продлится до 22 декабря», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Попасть на экскурсию можно по записи. Сделать это получится по телефону: 8(977)358-15-33. Кроме того, ее ведут в мессенджерах.

Количество мест ограничено. Посетить экскурсию могут все желающие без возрастных ограничений.

Отметим, что проект «Новогодний автобус» реализуется в Люберцах четвертый год.