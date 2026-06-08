Экскурсионные туры по храмам начали проводить в Люберцах

В Люберцах 6 июня провели первое в летнем сезоне экскурсионное автобусное путешествие по историческим местам. Сотрудники Музейно-выставочного комплекса подготовили для участников насыщенную программу.

Начальник отдела развития Музейно-выставочного комплекса Юлия Головня отметила, что однодневный автобусный тур объединил два храмовых комплекса. Экскурсанты посетили Николо-Угрешский монастырь в Дзержинском и Храм Казанской иконы Божьей Матери в Котельниках.

В Котельниках путешественники познакомились с историей памятника архитектуры XVII века. Они увидели четырехъярусную колокольню, где в советское время находилась водонапорная башня, а в алтаре располагался гараж.

Большое впечатление на группу произвел Николо-Угрешский монастырь, основанный в 1380 году Дмитрием Донским. Экскурсанты узнали легенду, связанную с этим местом и князем, посетили Спасо-Преображенский собор, а также рассмотрели колокольню «Угрешская свеча» высотой более 90 метров.

Путешественники прогулялись вдоль монастырского пруда, по тенистым аллеям и увидели животный мир монастырского подворья. Тур будут проводить ежемесячно до сентября включительно.