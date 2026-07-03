Экскурсию в усадьбу «Белая Дача» провели для пенсионеров из Богородского округа

1 июля участники проекта «Активное долголетие» Богородского округа на час стали героями дореволюционного романа, оказавшись в усадьбе «Белая Дача». По их словам, это больше было похоже на съемки кино, чем на обычную экскурсию.

Гостей встретил белый особняк, идеально ухоженный сад и тишина. Никаких громких голосов и суеты — только шепот истории. Внутри посетителей ждала экспозиция, посвященная Николаю II: письма, фотографии, личные вещи. Это были не просто экспонаты — следы целой эпохи и людей, которые когда-то тоже пили чай в этих комнатах.

А потом всех ждало чаепитие. С вареньем, с печеньем и разговорами, которые сами собой перетекли в сравнения: как жили раньше и сейчас, что изменилось в людях, в домах.

«Знаете, мы приехали в усадьбу, а уехали с ощущением, что нас накормили не только чаем, но и тишиной, уютом и какой-то светлой грустью. „Белая Дача“ — это место, куда хочется возвращаться. Уже планируем», — признались в конце поездки экскурсанты.