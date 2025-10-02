Экскурсию в УМВД провели для студентов в Ленинском округе

Студенты колледжа «Московия» побывали в Управлении МВД России по Ленинскому округу. Экскурсия была организована в рамках профориентационной акции «День открытых дверей».

Учащиеся познакомились со спецификой деятельности сотрудников полиции и историей правоохранительных органов в Ленинском округе. Они побывали в дежурной части, узнали об особенностях криминалистики, примерили экипировку и увидели работу кинолога.

Целью таких мероприятий является привлечение молодежи к работе в МВД и помощь в профессиональном самоопределении.

«Мы стремимся предоставить им различные пути и инструменты для того, чтобы они в будущем выбрали службу в органах внутренних дел, нашли свое призвание и реализовали себя», — отметила инспектор отдела по работе с личным составом УМВД России по Ленинскому округу Анастасия Храмова.