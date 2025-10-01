Экскурсию в центр робототехники провели для школьников в Котельниках

Ребятам рассказали о деятельности центра, который работает в Котельниках в 2017 года и проводит для взрослых и детей занятия по робототехнике, созданию и разработке новых устройств. Кроме инженерных кружков, в «Призме» также есть студии развития для маленьких детей и подготовки к школе.

После экскурсии исполняющая обязанности руководителя отделения «Молодой Гвардии» в Котельниках Светлана Кормильцына и глава «Призмы» Элина Розанова подписали соглашение о сотрудничестве, что будет способствовать совместной реализации молодежной политики в городском округе.

Такие экскурсии позволяют школьникам познакомиться с инженерным оборудованием, моделированием и программированием, а также определиться с выбором будущей профессии.