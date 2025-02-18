Экскурсию в поликлинику провели для учеников медицинского класса в Лобне

В рамках реализации программы профориентации, десятиклассники медицинского класса школы № 9 получили возможность своими глазами увидеть работу местной поликлиники. Для будущих врачей была организована экскурсия, позволившая им узнать больше о выбранной профессии.
Экскурсия началась с ознакомления с планировкой поликлиники. Школьники смогли узнать о расположении различных кабинетов и понять логистику работы учреждения. Особый интерес у будущих медиков вызвало современное медицинское оборудование, предназначенное для диагностики и лечения пациентов.
Старшеклассников ознакомили с новым технологическим оснащением поликлиники — цифровыми рентген-аппаратами и автоматизированными системами анализа крови.
Также школьники наблюдали, как специалисты проводят осмотры пациентов, консультируют, назначают лечение и выполняют различные медицинские процедуры.
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