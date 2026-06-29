Экскурсию в подразделение Госавтоинспекции провели для школьников в Одинцове

Экскурсию в подразделение Госавтоинспекции организовали для школьников в Больших Вяземах Одинцовского округа. Встречу приурочили к профессиональному празднику сотрудников службы.

Сотрудники Госавтоинспекции познакомили ребят с основными направлениями своей работы. Школьники побывали в служебных кабинетах, узнали, как проходит оформление административных материалов и дорожно-транспортных происшествий, увидели работу дежурной службы и инспекторов ДПС. Специалисты рассказали о своих обязанностях, продемонстрировали оборудование, которое используют в ежедневной работе, и ответили на вопросы ребят.

Финалом экскурсии стало вручение световозвращающих элементов и памяток по безопасному поведению на дороге.

Напомним, что история Госавтоинспекции берет начало 3 июля 1936 года. Именно в этот день постановлением Совета народных комиссаров СССР было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР».