Экскурсию в Музей Морозова провели для иностранных школьников в Ногинске

Дом-музей семьи Арсения Морозова в Ногинске 7 июля посетили ученики Английской международной школы имени Лобачевского. Среди гостей были дети дипломатов из Пакистана, Южной Кореи и Бангладеш.

Для ребят экскурсия стала возможностью познакомиться с российской историей и культурой. После экскурсии гостей пригласили на чаепитие у самовара. Им рассказали о русских традициях, напоили чаем с чабрецом и угостили блинами с медом.

Дом-музей в Глуховском парке Ногинска построили в 1908 году для Арсения Морозова — владельца Богородско-Глуховской мануфактуры. Автором проекта стал архитектор Александр Кузнецов. Сегодня дом-музей является одной из культурных достопримечательностей Подмосковья. Арсений Морозов был правнуком Саввы Морозова, основателя знаменитой династии, сыгравшей важную роль в развитии текстильного производства в России.