Экскурсию в канун Дня памяти и скорби провели для юных жителей Электроуглей

Для ребят из летнего оздоровительного лагеря «Лучик» Центра образования № 33 в канун Дня памяти и скорби провели экскурсию «Наш край в годы Великой Отечественной войны». Юные жители Электроуглей смогли побольше узнать об истории города и увидеть артефакты с полей сражений, фотографии и документы времен войны.

В Культурно-досуговом центре «Квант» ведущий методист Елена Тюменева рассказала ребятам о событиях военного времени, о школах и учениках, о заводе «Электроугли» и юных рабочих, заменивших у станков ушедших на фронт специалистов.

Особое внимание было уделено новой экспозиции «Участники Великой Отечественной войны из деревни Исаково» и судьбе стенографистки газеты «Комсомольская правда» Екатерины Константиновны Благодаревой, посвятившей всю свою послевоенную жизнь поиску сведений о погибших и пропавших без вести односельчанах.

В краеведческом зале дети получили первый опыт работы с Книгами памяти, в которых самостоятельно искали информацию о жителях деревни Исаково, а также о своих родственниках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с жителем блокадного Ленинграда.

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