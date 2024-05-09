«...И как починит матери крыльцо». Блокадник Борис Ширшиков прочел стихотворение на встрече ветеранов в Подмосковье | 360°

09 мая 2024, 10:48
«...И как починит матери крыльцо». Блокадник Борис Ширшиков прочел стихотворение на встрече ветеранов в Подмосковье
Ветераны поделились воспоминаниями с губернатором Андреем Воробьевым
Борис Ширшиков, переживший блокаду Ленинграда, — один из почетных гостей на встрече ветеранов в Доме правительства Подмосковья. Он прочел поэтические строки, тронувшие сердце каждого.
Ветеран вспомнил стихотворение астраханского поэта Бориса Шаховского:
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Об этой дате сказочного роста
Взахлеб трубила пресса всей земли.
И лишь солдат российский молвил просто:
– Кури, ребята. Кажется, дошли.
Бойца до звезд поэты возносили,
А он, взглянув бессмертию в лицо,
Мечтал о том, как встретится с Россией
И как починит матери крыльцо.
День Победы никогда не перестанет быть одним из самых важных праздников для жителей России, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с ветеранами.
И в особенности для тех, кто подарил нам эту победу. У каждого ветерана есть свое воспоминание о победе — они рассказали мне свои истории, пока мы ехали на парад.
Андрей Воробьев
Ветеран Галина Александровна Долина с 1943 года служила в железнодорожных войсках Красной армии. Она была связной и восстанавливала дорожные пути после боевых действий.
«Валентина Зиновьевна Кубракова, семья Евгения Борисовича и Инны Яковлевны Ленгрен — жители блокадного Ленинграда. И главная задача для всех нас — пронести их подвиги через время, передать будущим поколениям. Рассказывать нашим детям, внукам о том, как сражались и побеждали наши ветераны, какой ценой была завоевана эта победа», — сказал глава Подмосковья.
Ветеранов пригласили в Дом правительства Подмосковья перед началом парада Победы на Красной площади. Среди них была и блокадница Клавдия Викторовна Мальцева, отмечающая сегодня 88-й день рождения.
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Ветераны
Андрей Воробьев
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