«...И как починит матери крыльцо». Блокадник Борис Ширшиков прочел стихотворение на встрече ветеранов в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 10:48 «...И как починит матери крыльцо». Блокадник Борис Ширшиков прочел стихотворение на встрече ветеранов в Подмосковье Ветераны поделились воспоминаниями с губернатором Андреем Воробьевым

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Борис Ширшиков, переживший блокаду Ленинграда, — один из почетных гостей на встрече ветеранов в Доме правительства Подмосковья. Он прочел поэтические строки, тронувшие сердце каждого.

Ветеран вспомнил стихотворение астраханского поэта Бориса Шаховского:

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Об этой дате сказочного роста

Взахлеб трубила пресса всей земли.

И лишь солдат российский молвил просто:

– Кури, ребята. Кажется, дошли.

Бойца до звезд поэты возносили,

А он, взглянув бессмертию в лицо,

Мечтал о том, как встретится с Россией

И как починит матери крыльцо.

День Победы никогда не перестанет быть одним из самых важных праздников для жителей России, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с ветеранами.

И в особенности для тех, кто подарил нам эту победу. У каждого ветерана есть свое воспоминание о победе — они рассказали мне свои истории, пока мы ехали на парад. Андрей Воробьев

Ветеран Галина Александровна Долина с 1943 года служила в железнодорожных войсках Красной армии. Она была связной и восстанавливала дорожные пути после боевых действий.

«Валентина Зиновьевна Кубракова, семья Евгения Борисовича и Инны Яковлевны Ленгрен — жители блокадного Ленинграда. И главная задача для всех нас — пронести их подвиги через время, передать будущим поколениям. Рассказывать нашим детям, внукам о том, как сражались и побеждали наши ветераны, какой ценой была завоевана эта победа», — сказал глава Подмосковья.

Ветеранов пригласили в Дом правительства Подмосковья перед началом парада Победы на Красной площади. Среди них была и блокадница Клавдия Викторовна Мальцева, отмечающая сегодня 88-й день рождения.

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