Экскурсию в Гжель провели для подопечных центра реабилитации в Ногинске

Подопечные отделения реабилитации Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Богородский» из Ногинска 7 июля посетили производственное объединение «Гжель» в деревне Турыгино Раменского округа. Им показали технологический цикл создания изделий — от замешивания глины до финального обжига.

В ходе экскурсии по предприятию гостям показали полный технологический цикл создания знаменитых изделий: от замешивания глины до финального обжига. Подопечные узнали, как из простого материала рождаются изделия, и сколько труда и мастерства требуется на каждом этапе производства.

Кульминацией поездки стал мастер-класс по росписи. Под руководством опытных наставников участники освоили основные элементы гжельской росписи, научились смешивать оттенки синего и создавать традиционные узоры. Каждый самостоятельно расписал фигурку, которая осталась у него на память.