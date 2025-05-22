Экскурсию в банк провели для студентов колледжа в Ногинске

Студенты Ногинского колледжа побывали в офисе одного из крупнейших банков страны, где обсудили актуальные темы: искусственный интеллект в финансах и перспективные инвестиции. Рассмотрели виды вложений и базовые принципы планирования бюджета.

Такие встречи не только расширяют кругозор, но и помогают молодым людям задуматься о своем профессиональном будущем. Эта отличная возможность познакомиться с потенциальным работодателем, увидеть изнутри, как устроена работа организации, и узнать о карьерных перспективах.

В организации экскурсии по банку для ребят приняла участие депутат окружного совета Екатерина Щербакова.

Помимо этого, рассмотрели такие важные темы, как развитие технологий, образования и возможностей для молодежи. Слушатели приняли участие в увлекательной викторине и получили на память подарки.

Особенно ценной стала беседа с Екатериной Щербаковой, которая, помимо депутатской деятельности, еще принимает активное участие в работе Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России.

В конце встречи ребята поблагодарили организаторов за интересный день и новые знания. Такие профориентационные туры — отличный старт для карьеры студентов Богородского округа.

Работа с активной молодежью в этом направлении будет продолжена.