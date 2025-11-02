Экскурсию по вагоностроительному заводу провели для школьников в Мытищах

Более 200 студентов и школьников посетили в рамках акции «Неделя без турникетов» Мытищинский Метровагонмаш. Мероприятие проходило с 27 по 31 октября.

Среди его участников были учащиеся Колледжа современных технологий, НИУ МГСУ, ГБОУ «Романовская школа» и школы № 14 города Мытищи.

Студентам и школьникам организовали экскурсию по современным производственным цехам предприятия, они узнали об истории и достижениях завода, а также увидели все этапы создания продукции: от заготовительного производства до приемо-сдаточных испытаний. Особое внимание было уделено сборке нового поезда метро «Москва-2026».