Экскурсию по вагоностроительному заводу провели для школьников в Мытищах
Более 200 студентов и школьников посетили в рамках акции «Неделя без турникетов» Мытищинский Метровагонмаш. Мероприятие проходило с 27 по 31 октября.
Среди его участников были учащиеся Колледжа современных технологий, НИУ МГСУ, ГБОУ «Романовская школа» и школы № 14 города Мытищи.
Студентам и школьникам организовали экскурсию по современным производственным цехам предприятия, они узнали об истории и достижениях завода, а также увидели все этапы создания продукции: от заготовительного производства до приемо-сдаточных испытаний. Особое внимание было уделено сборке нового поезда метро «Москва-2026».
Всероссийская акция проводится ежегодно с 2015 года в два этапа — весной и осенью, и каждый год в ее рамках Метровагонмаш посещают более 500 учащихся, которые знакомятся с востребованными профессиями и перспективами трудоустройства.