Экскурсию по Троице-Сергиевой Лавре провели для пенсионеров из Химок

Пенсионерам рассказали об истории жизни и духовного пути Сергия Радонежского. Также на экскурсии собравшиеся узнали о вкладе преподобного в развитие монашества в России и становление православной веры.

«Помощь, защита, примирение — многие годы за этим к Сергию Радонежскому шли люди. Сегодня мы также обращаемся к преподобному, просим за себя и за близких, находим в нем опору и утешение», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Поездка стала частью патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе регулярно организуют тематические лекции, мастер-классы, концерты и многое другое.

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